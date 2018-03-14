Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность разрыва российско-британских дипломатических отношений.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» ей был задан вопрос, может ли скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля привести к разрыву дипотношений между двумя государствами. Захарова ответила, что «это очень серьезно с точки зрения подрыва тех основ, на которых развивался и стоял нынешний мир».

«Что касается этого только оформления – я имею в виду дипломатические отношения… здесь речь идет о том, что с нашей стороны… есть до сих пор предложения о конкретной работе по этому делу», – приводит ее слова ТАСС.

Официальный представитель МИДа напомнила, что в результате отравления пострадала гражданка России. Москва «хотелось бы понять, что с ней», сказала Захарова.

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