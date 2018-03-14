В конце мероприятия он рассказал о цепочке событий, которые привели к созданию Tesla и его возможному решению стать генеральным директором компании. В какой-то момент он сказал, что «самая большая ошибка» в его карьере заключалась в том, что он не уделял довольно времени компании в первое время, когда больше ориентировался на работу своей космической компании SpaceX.

«Я думаю, что это была самая большая ошибка в моей карьере», — сказал он. «Всякий раз, когда вы думаете, что можете получить свой торт и съесть его, вы, вероятно, ошибаетесь».

В то время как Маск был ведущим инвестором Tesla, он первоначально не занимал руководящую должность в компании. Вместо того, чтобы быть президентом компании с 2004 по 2008 год, он уделял больше времени запуску SpaceX и воспитанию своих детей. Но поскольку Tesla столкнулись с производственными задержками и перерасходами средств со своим первым автомобилем, Roadster, напряженность разгорелась между Маском и генеральным директором Мартином Эберхардом, которого в конечном итоге выгнали из компании и заменили Зеев Дрори, который стал вторым руководителем компании в ноябре 2007 года.

Поскольку компания столкнулась с финансовым крахом во время кризиса 2008 года, Маск решил, что ему необходимо вмешаться и взять все под свой контроль.

«Я подумал: «Я могу продолжать работать в SpaceX. Я посвящу 20% своего времени Tesla, и все будет хорошо», — сказал Маск во время конференции. «Но на самом деле… все случилось не так, как хотелось».

Маск стал генеральным директором в октябре 2008 года, инициировал увольнения и обеспечил раунд финансирования в размере 40 миллионов долларов, который позволил бы компании избежать банкротства. С тех пор Tesla выпустила еще три машины (роскошный седан Model S, роскошный внедорожник класса X и седан для массового производства модели 3), углубилась в использование солнечной энергии и собрала рыночную капитализацию, большую, чем у Ford, и сопоставима с компанией General Motors.

Тот факт, что Tesla зашла так далеко, говорит о мудрости решения Маска стать генеральным директором и его способности превратить свою самую большую профессиональную ошибку в одну из самых невероятных историй успеха прошлого десятилетия.

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