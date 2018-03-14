Английский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

«Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», — пишет BBC со ссылкой на заявление детей ученого Люси, Роберта и Тима, информирует svodka.net.

Они высоко оценили «мужество и настойчивость» Хокинга и отметили, что его «блеск и юмор» вдохновили людей по всему миру.

«Однажды он сказал: «Вселенная не слишком нужна, если она не является домом для людей, которых вы любите». Мы будем тосковать по нему», — сказано в заявлении родных ученого.

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