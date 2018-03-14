В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта из-за ремонта

В Киеве из-за проведения капитального ремонта в работу наземного общественного транспорта внесены изменения, сообщают в Киевской городской администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

"С 15 марта вносятся изменения в работу автобусов маршрутов № 9, № 69, № 90 и маршрутного такси № 155 на период проведения капитального ремонта дорожной части транспортной развязки на пересечении просп. Леся Курбаса, ул. Гната Юры и ул. Владимира Покотило. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", - говорится в сообщении КГГА.

В связи с этим движение указанных маршрутов организовано с изменениями.

Автобусы маршрута № 9 в направлении ул. Булгакова будут курсировать от ст. м."Лукьяновская" до ул. Леся Курбаса по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко - ул. Булгакова.

Автобусы маршрута № 69 в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут от станции метро "Дворец Спорта" к проспекту Леся Курбаса курсировать по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - б-р Кольцова - ул. Зодчих - ул. Литвиненко-Вольгемут.

Автобусы маршрута № 90 от площади Валерия Марченко до ул. Якуба Коласа по действующему маршруту, далее - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко - ул. Григоровича-Барского - Кольцевая дорога - ул. Зодчих - Кольцевая дорога - ул. Тулузы - б-р Ромена Роллана - ул. Якуба Коласа.

Автобусы маршрутного такси № 155 в направлении Кольцевой дороги от ст. м. "Почайна" до ул. Леся Курбаса по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса.