Еще один крупный политический игрок осудил применение химоружия

svodka.net/

Французский президент Эммануэль Макрон осудил отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. Европейский руководитель назвал это преступление «неприемлемым нападением» и заверил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в полной поддержке со стороны своего государства, информирует svodka.net.

Эммануэль Макрон заявил о том, что применение химического оружия не может оставаться безнаказанным. В том, что виновной может оказаться Россия, выразил мнение и глава Белого дома Доналд Трамп

Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочка Юлия были обнаружены без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери, Лондон. Мейчас их состояние критическое. Отмечается, что они могут выжить, но о выздоровлении после применения такого химического оружия, речь идти не может.

Читайте: Последние новости: Америка подготовила неприятный сюрприз для России

Последние новости из России так и не дали никакого логического пояснения: время для ответа истек в полночь. Уже сегодня Британия решит, как реагировать на ситуацию. Ранее эксперты навали множество вариантов того, какими будут решительные меры премьер-министра Великобритании Терезы Мей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира