Предположительно, взрывчатку бросили из-за стены Личакивского
кладбища, никто не пострадал. случай произошел вечером 13 марта
Фото: city-adm.lviv.ua Нагай подчеркнул, что в результате взрыва
никто не пострадал."Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от
хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены
кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты.
От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром", – рассказал
он.Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в
Facebook, что взрыв произошел близко от польского Мемориала орлят
на вул. Мечникова."Возле Лычакивского кладбища, со слов свидетелей
взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 до
захоронения польских орлят", – сообщил депутат.
https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/1653885371331748
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