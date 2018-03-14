«Срок ультиматума Британии РФ по Скрипалю истек в полночь»:
Утренние новости Пономаря
Среда. Что нужно отметить?
Срок ультиматума Британии РФ по Скрипалю истек в полночь. РФ
ультиматум ожидаемо отвергла. Сегодня мы узнаем об ответе Британии,
информирует svodka.net.
Я писал много раз о том, что украинские реформы замедлились. О
том, что Рада должна принимать намного больше реформаторских
законов. О том, что много популизма (премьер) во власти:
13 стран – членов ЕС, близких союзников Украины, создали
неофициальный документ перед обсуждением Совета по иностранным
делам 19 марта, в котором говорится, что Украина не в полной мере
выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ.
Газпром, гудбай:
Меркель подписала 12-ти-летнюю Программу отказа от газа, нефти и
угля. Возобновляемые источники энергии будут заменять традиционные
еще более интенсивно. Также Программа предусматривает, что терминал
по приему сжиженного газа будет построен в порту Вильгельмсхафене
на Северном море.
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