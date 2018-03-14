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Нацбанк Польши прогнозирует, что в страну ради работы ежегодно будут прибывать 200–300 тыс. украинцев
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14.03.2018 08:07
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Число украинских граждан на рынке труда в Польше растет, но темпы
роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016–2017
годах, отметил заместитель директора департамента экономического
анализа польского Национального банка Яцек Котловский. Нацбанк
Польши: К 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда
составит примерно 10,6 млн человек Фото: nbp.pl По словам
чиновника, число украинских граждан на рынке труда в Польше растет,
но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в
2016–2017 годах. Котловский подчеркнул, что существует много
факторов риска для этого прогноза, в частности визовая политика
стран Европейского союза и ситуация в Украине.По данным
исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском
рынке труда составит примерно 10,6 млн человек в возрасте 18–44
лет.Cпикер Сейма Марек Кухцинский во время XI форума "Европа –
Украина" в Жешуве заявил, что в Польше работает до 2 млн
украинцев."Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", –
процитировала его "Европейская правда".В январе премьер-министр
Матеуш Моравецкий утверждал, что Польша за последние годы
приняла 1,5 млн украинцев. В марте в стране открыли
информационную телефонную линию для работников из Украины.
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