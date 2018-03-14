Число украинских граждан на рынке труда в Польше растет, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016–2017 годах, отметил заместитель директора департамента экономического анализа польского Национального банка Яцек Котловский. Нацбанк Польши: К 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10,6 млн человек Фото: nbp.pl По словам чиновника, число украинских граждан на рынке труда в Польше растет, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016–2017 годах. Котловский подчеркнул, что существует много факторов риска для этого прогноза, в частности визовая политика стран Европейского союза и ситуация в Украине.По данным исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10,6 млн человек в возрасте 18–44 лет.Cпикер Сейма Марек Кухцинский во время XI форума "Европа – Украина" в Жешуве заявил, что в Польше работает до 2 млн украинцев."Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", – процитировала его "Европейская правда".В январе премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждал, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. В марте в стране открыли информационную телефонную линию для работников из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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