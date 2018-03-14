Дональду Трампу кажется, что Скрипаля отравила Россия.

Американский президент заявил, что случай с Скрипалем осложняет отношения между Россией и Западом, передает со ссылкой на .

"Сегодня я поговорю с Терезой Мэй. Считают, что это сделала Россия и я приму это как факт. Мне кажется, что это правда, как бы Россия не отрицала все доказательства. Как только мы получим прямые факты и согласимся с ними, то осудим Россию, или того, кто это сделал ", - сказал Дональд Трамп.

Сергей Скрипаль находился в Великобритании с 2010 года после обмена разведчиками между и Россией. Объединенное королевство было его политическим убежищем.

Госсекретаря Рекса Тилерсона президент уволил с должности.Трамп уволил Тилерсона спустя несколько часов после того, как госсекретарь обвинил Россию в отравлении Скрипача.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира