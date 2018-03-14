В Украине с 15 марта будут изменены правила захоронения.

В связи с этим эксперты прогнозируют панику и беспорядок. Однако, не все так страшно, пишет «КП в Украине», информирует svodka.net.

Журналисты развенчали четыре мифа о новых правилах захоронения:

1. Всех отправят в суд. На самом деле экспертизу будут проводить далеко не каждому умершему.

«Каждый факт смерти действительно вносится в ЕРДР, — говорит адвокат Александр Сирота. – Но это не значит, что по каждому проводится экспертиза. Если умирает старый или тяжелобольной человек, который наблюдался у врачей, его осматривают дежурный врач, следственная группа полиции и подтверждает естественную смерть. Вскрытие в таких случаях не проводят, хоронят усопшего на основании свидетельства о смерти, которые выдает РАГС. Если речь идет о более молодом или человеке, неожиданно попавшем в больницу, то проводится вскрытие и составляется акт. Экспертизу назначают на основании этого акта, если в причинах смерти есть сомнения. Только в этом случае следователь будет обращаться в суд».

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2. Суды не справятся. Эксперты говорят, что пострадают лишь текущие дела, которые придется отлаживать ради назначения экспертиз.

«Если кому и будет трудно, то самим следственным судьям, — прокомментировала судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская. – Людям не стоит беспокоиться. Ходатайства по умершим или погибшим мы будет рассматривать без промедлений. Это не займет много времени. Буквально за первые дни будет разработан шаблон документа, и все пойдет по стандарту».

3. Не позволят хоронить месяцами. На самом деле сроки — три дня. Единственное, могут не разрешить быструю кремацию.

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«При составлении акта вскрытия знаток отбирает образцы тканей. Это делается в любом случае, даже когда экспертиза не назначается, – говорит адвокат Александр Сирота. – Если назначается, образцы отправляются на исследование, а прокуратура дает дозволение на похороны. Обычно это делается в течение трех дней, чтобы не нарушать христианский обычай. Погребенное в земле тело при необходимости можно подвернуть эксгумации. Единственное, прокуратура может запретить быструю кремацию».

4. Разрешение сможет дать только один суд. при назначении экспертизы не имеет значения, где зарегистрирован полицейский главк. Поэтому нагрузка будет распределена равномерно.

«Часть 3-я статьи 243 УПК гласит, что все экспертизы, в том числе судебно-медицинские, назначаются следственным судьей, под юрисдикцией которого находится орган досудебного расследования, — говорит судья Александра Жуковская. – Простым языком это означает, что если человека убили в Дубно, то следователь из райотдела идет в наш суд, а не едет в Ровно. То же самое и в Киеве: если преступление совершено в Дарницком районе, то экспертизу назначает Дарницкий суд».

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