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На территории столичного завода нашли мертвого ребенка
14.03.2018 08:20
На территории столичного завода нашли мертвого ребенка По теме:

В на улице Бакунина на территории завода по переработке вторичного сырья в мусорном контейнере нашли тело ребенка.

Труп обнаружил работник завода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает со ссылкой на .

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого младенца", - рассказали правоохранители.

Причина смерти младенца неизвестна. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работают следственно-оперативные группы, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Лебедине Сумской обл. в один из подъездов подбросили младенца. 2-х месячного ребенка нашли жители. Мальчик был одет в куртку и завернутый в одеяло.







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