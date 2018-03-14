На территории столичного завода нашли мертвого ребенка По теме: В на улице Бакунина на территории завода по переработке вторичного сырья в мусорном контейнере нашли тело ребенка. Труп обнаружил работник завода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает со ссылкой на . "В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого младенца", - рассказали правоохранители. Причина смерти младенца неизвестна. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работают следственно-оперативные группы, решается вопрос об открытии уголовного производства. В Лебедине Сумской обл. в один из подъездов подбросили младенца. 2-х месячного ребенка нашли жители. Мальчик был одет в куртку и завернутый в одеяло.











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