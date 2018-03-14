В пятый день соревнований наши соотечественники боролись за награды в четырех финалах из шести, однако сумели добыть лишь одну медаль.

Единственную медаль Украина получила в заключительном финале лыжной дисциплины, где выступали спортсменки с нарушением зрения (класс В2). 26-летняя харьковчанка Шишкова до последнего боролась за «серебро», однако в итоге финишировала третьей.

Первым между остальных украинцев на дистанции 1,1 км в классе LW12 (поражение опорно-двигательного аппарата), где спортсмены выступают сидя, на трассу вышел Тарас Радь. 18-летний тернопольчанин, который завоевал «золото» в биатлоне, не сумел побороться за подиум, став пятым.

В спринте на 1,5 км капитан сборной Украины в Пхенчхане Григорий Вовчинский финишировал шестым.

Трехкратная бронзовая призерка Игр-2018 Людмила Ляшенко не смогла завоевать еще одну медаль в спринте на 1,5 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (LW8). Украинка заняла в итоговом протоколе пятое место.

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