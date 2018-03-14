Затраты на инновации составляют в среднем $20-30 на гектар

Украинские аграрии не начали системно внедрять новые технологии, а запускают инновации случайно. Потому и не могут похвастаться высокой эффективностью своего производства. Вопреки расхожему мнению, как утверждает основатель SmartFarming Артем Беленков, деньги на покупку новинок у них есть. Но у многих фермеров накопился негативный опыт, связанный с применением инноваций, информирует svodka.net.

Кому-то новый продукт навязали, кто-то не смог до конца внедрить технологию, например, из-за сопротивления персонала, либо новая технология шла вместе с покупаемой техникой. Например, автопилот в тракторе.

По словам эксперта, настоящее внедрение новых технологий вероятно только одновременно с изменением мотивации персонала и четком распределении ролей (кто за что отвечает) при внедрении.

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Как показывает практика, затраты на внедрение и освоение новых технологий составляют $20-30 на гектар.

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