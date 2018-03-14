Австралия может усилить санкции в отношении России, которые ранее были введены из-за агрессии в отношении Украины и аннексии Крыма, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Бишоп не исключила ужесточение санкций в отношении РФ Фото: ЕРА По словам Бишоп, Австралия поддерживает призыв Лондона провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со случившимся. Глава МИД подчеркнула важность проведения полномасштабного расследования инцидента со Скрипалем и привлечения к ответственности виновных.Как отметила министр, в покушении на экс-шпиона использовали вещество, которое разработали в России, следовательно Москва должна объясниться.Бишоп не исключила, что Австралия может усилить санкции в отношении России, которые ранее были введены из-за агрессии в отношении Украины и аннексии Крыма.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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