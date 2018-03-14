НАБУ попыталось "потерять" дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов Турчиновым. Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

"Друзья, это уже похоже на дежавю. Сначала ГПУ и СБУ в сговоре с судьей Печерского суда г. Киева "потеряли" уголовное дело о государственной измене Порошенко. Пришлось помочь им его восстановить.

Теперь НАБУ попыталось «потерять» дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов Турчиновым…

Напомню, мое заявление о хищении Турчиновым, Лукъянчуком и Шепелевым средств "Родовид-банка" Сытник игнорировал до тех пор, пока суд не обязал его зарегистрировать производство и начать расследование.

Турчинов тут же потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль. Пришлось отреагировать и на это.

Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов…

Но вернемся к Сытнику.

Выполняя определение суда, он все-таки зарегистрировал дело против Турчинова, но вот расследовать его не стал, а тихонько и, как ему казалось, незаметно для всех прекратил. Пришлось помочь и ему. Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства N 52017000000000466 о хищении в отдельно крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). И хотя суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию.

А теперь самое интересное.

Месяц назад в СИЗО СБУ оказался тот самый Шепелев, который еще год назад публично признался в том, что в сговоре с Турчиновым и Лукъянчуком похитил из "Родовид-банка" и перевел в офшоры около миллиарда долларов…

Хотелось бы верить в то, что НАБУ все же в состоянии расследовать преступления о топ-коррупции, а незаконное прекращение дела о хищениях в "Родовид-банке" останется лишь досадным недоразумением.

Кстати, это дело могло бы стать началом нового расследования против Турчинова, ведь именно он, исполняя в 2014 году обязанности Президента и Верховного главнокомандующего, умышленно не предпринял никаких мер по защите территориальной целостности Украины и сдавший Крым без единого выстрела.

Государственная измена, однако…" - Заявил Ренат Кузьмин.

Отметим, суд арестовал имущество бывшего депутата Верховной рады Александра Шепелева и его родственников. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, источник в Генеральной прокуратуре подтвердил факт ареста имущества Шепелева. Напомним, ранее Печерский районный суд Киева избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2018 года.

Так, в ходе судебного заседания сторона защиты Шепелева заявляла просьбу об отводе прокуроров, но суд ее отклонил. После этого сторона обвинения подала ходатайство о закрытом режиме слушания, которое суд поддержал.

Во время заседания подозреваемый сообщил, что его "били при задержании" и написал соответствующее заявление. В СБУ в свою очередь сообщили, что открыли уголовное производство по факту избиения.

Отметим, Шепелева задержали сотрудники Службы безопасности Украины. По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, в ходе задержания Шепелев имел при себе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики".

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что подозреваемый в госизмене, покушении и убийстве экс-нардеп Александр Шепелев являлся агентом ФСБ. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно следовательно у г-на Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена. – Ред.)", – рассказал генпрокурор.

Луценко предположил, что в России Шепелева начали преследовать:

"Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится".

Генпрокурор вспомнил историю с задержанием Шепелева оперативниками СБУ в лесу под Киевом и его избиением неизвестными:

"Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили г-на Шепелева с довольно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней".

Напомним, сам прежний нардеп Александр Шепелев опубликовал информацию о незадекларированной недвижимости в аннексированном Крыму генерального прокурора Юрия Луценко и рассказал, как она у него появилась.

"Предыдущее мое видео-обращение по поводу взяточничества генпрокурора Луценко было проигнорировано как самим Луценко, так и директором НАБУ. Эти два трусливых чиновника-приспособленца только изображают из себя борцов с коррупцией. На самом деле Луценко - махровый коррупционер и взяточник, а Сытник его покрывает .

Раз они не хотят возбуждать дело по факту получения взятки генпрокурором Луценко, то я сообщаю дополнительные сведения и предоставляю документы уже по факту легализации генпрокурором "грязных" денег.

После получения от меня 150 000 долларов, о чем я писал заявление две недели назад, он, зная, что я занимаюсь строительством жилья в Крыму, попросил меня помочь ему на эти деньги купить элитную недвижимость в Ялте. Через моего близкого товарища я подыскал ему несколько вариантов , в т.ч. в жилых комплексах, строительство которых осуществлял я или мои бизнес-партнеры , включая жилищные комплексы "Респект-холл" и "Омега".

Он выбрал квартиру в комплексе "Омега", дождался сдачи дома в эксплуатацию и за деньги, которые получил от меня в качестве взятки , купил квартиру в Ялте и оформил ее на свою жену. Я умышленно сохранил договор купли-продажи этой квартиры. Вот он…

Таким образом Луценко "отмыл" и легализовал полученные от меня в качестве взятки деньги.

После того, как генпрокуратура в 2010 году возбудила против него уголовное дело за расхищение им государственного имущества, чтобы избежать конфискации, Луценко переоформил эту квартиру со своей жены на бухгалтера фирмы, которая принадлежит его же жене , некую Рыжкову. Этот фиктивный договор купли-продажи я тоже сохранил…Вот он… Бухгалтерша Луценко до сих пор является номинальной собственницей этой квартиры.

Я требую от директора НАБУ Сытника возбудить в отношении Луценко уголовное дело по факту получения от меня взятки в размере 150 000 долларов и по факту легализации им этих «грязных» денег путем приобретения элитной недвижимости в Ялте. Письменное заявление об этом , а также копии договоров купли-продажи луценковских квартир направил в НАБУ, а его копию – в посольства США и ЕС в Украине ." - Заявил Александр Шепелев

Отметим, что первым сообщил о наличии у Луценко дорогостоящей недвижимости в Крыму нардеп Сергей Лещенко в блоге на УП еще в октябре 2016 года.

Но доказательств, подтверждающих слова, у нардепа не хватило,

Он отмечал, что квартира в Ялте, как и дом в Киеве, записаны на подставное лицо – бухгалтера жены Светлану Рыженко.

"Однако, кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко из села оказалась еще одна недвижимость – в Крыму. Это квартира в Ялте площадью 145 метров, которая недавно была выставлена на продажу за миллион долларов," – написал Лещенко.

Он добавил, что после обнародования этой информации в Facebook один из пользователей тут же прокомментировал, что в самом доме все называют это жилье "квартирой Луценко".

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