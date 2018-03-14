Это была пристройка к спальному корпусу. Во время пожара эвакуировали 19 детей, передает со ссылкой на .

"Это была старая деревянная постройка с шиферной кровлей. Его использовали как складское техническое помещение. Там хранили старые кровати. Поэтому оно все так быстро сгорело", - рассказали Gazeta.ua в пресс-службе ДСНС в Винницкой области.

За полчаса спасатели справились с пожаром. Никто не пострадал.

Спасатели пока не называют версий, почему вспыхнул пожар. Версию, что здание могло загореться от замыкания электропроводки отвергают. Там не было электроэнергии.

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