Владимир Путин подходит к переизбранию на четвертый срок, что должно произойти в это воскресенье, на фоне сразу трех серьезных скандалов и продления Советом ЕС санкций против России «за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины» еще на полгода. Хотя, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по состоянию на первые числа марта у Путина есть все шансы победить уже в первом туре — его электоральный рейтинг составлял 69%. Следующим идет коммунист Павел Грудинин — 7%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский — 5%, Ксения Собчак — 2%. Но скандалы раскручиваются.

По данным британской газеты The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй близка к тому, чтобы публично обвинить Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества. Если это произойдет, Лондон предпримет довольно жесткие ответные шаги, между которых, по мнению издания, может быть немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и аннулирование британских виз для олигархов, связанных с Кремлем; внесение на рассмотрение парламента «списка Магнитского» и бойкот ЧМ-2018.

Параллельно раскручивается скандал с наркотиками в школе при посольстве РФ в Аргентине. Агентство РБК со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что главный организатор поставки почти 400 кг — на 50 млн евро — кокаина в Россию два года имел тесные контакты с первым секретарем российского посольства в Аргентине Олегом Воробьевым. Дипломату наркодилера представили как сотрудника департамента безопасности МИД РФ и несколько раз попросили организовать перевозку «коньяка и сигар». Пока Воробьев проходит по делу как свидетель, но, как отметил российский журналист Константин Эггерт агентству DW, кокаиновый скандал уничтожил то немногое, что еще оставалось от международной репутации российской дипломатии.

Свой «сюрприз» к выборам подготовил и главный российский оппозиционер Алексей Навальный. Его Фонд борьбы с коррупцией подготовил фильм «Дворец, на который запрещено смотреть» — о вилле вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова под Москвой. Интересен не только тот факт, что чиновник владеет особняком площадью в 4174 кв. м с лесопосадкой, но и то, что рядом, в построенном жилом комплексе, целая секция возведена без окон в сторону дворца — наверное для того, чтобы ее жильцы не подглядывали за жизнью Шувалова.

«Запад бьет, мы крепчаем»

По мнению экспертов, происходящие сейчас вокруг России скандалы повлияют больше на международный имидж страны, нежели на электорат Путина.

«Максимум, что может потерять Путин, — это от 50 до 100 голосов, — отметил «Сегодня» политолог Андрей Окара. — История с отравлением, наркотиками и т. д. не попадает в фокус российского общественного внимания. В российских СМИ все это проходит по касательной и даже в общественном создании элит не имеет причинно-следственной связи. К тому же выборы безальтернативные, с интригой на уровне Собчак — Грудинин — Крым, не более того. Учитывайте, что в России включена и хорошо работает стратегия: «Запад нас бьет, а мы крепчаем». В итоге работает и формула: наш лидер — веский на международной арене и сильный, он залог стабильности, значит, надо за него голосовать».

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