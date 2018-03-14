Гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал координатор группы «Стоп Террор» Семен Кабакаев, информирует svodka.net.

«То есть людям и не дают сдохнуть, извините на слове, но и жить тоже не дают, ведь зарплата настолько минимальна, что очень маленький процент граждан может позволить себе покупать мясо или что-то подобное. Все это есть в магазинах: да, оно не очень качественное, потому что оно не из Украины, а из России, оно какое-то плохое и невкусное, но все это реально купить. Об этом постоянно рассказывают, но собственно возможности приобрести эти товары у людей нет», — отметил Кабакаев.

При этом никаких перспектив на данный момент на Донбассе не заметно.

«Работы нет, большинство людей уехало, почти все производство остановилось, бизнес уехал, потому что нет смысла работать, так что там очень трудно заработать. Большинство людей или сидят на пенсиях, или выехали в Россию или Украину, особенно трудоспособное население, которое могло бы работать и приносить какие-то доходы», — резюмирует Кабаев.

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