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Трамп заявил о создании Космических сил США
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14.03.2018 08:47
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Президент США Дональд Трамп заявил, что космос может оказаться
таким же полем боя, как суша, воздух и море. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Трамп: У Америки есть армия, флот,
будут и Космические силы Фото: ЕРА По словам американского
президента, он уже говорил о том, что США нужен новый род войск,
однако тогда он был "не вполне серьезен". Трамп добавил, что
Соединенные Штаты "создают Космические войска", и это
"грандиозно".Американский руководитель сообщил, что космос может
быть "таким же полем боя, как суша, воздух и море".По его
словам, у Америки есть "ВВС, армия, флот, будут и Космические
силы". Трамп также отметил, что вооруженные силы были
недофинансированы при его предшественниках, и пообещал американским
военнослужащим "крупнейшие ассигнования за десятилетие". По словам
Трампа, оборонный бюджет должен составить $716 млрд в 2019
году. В декабре 2017 года Трамп подписал закон о
полномочиях в области национальной обороны на 2018 год, бюджет
которого равен $692 млрд.
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