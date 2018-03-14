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Літо у Києві: ніжна Катя Осадча похизувалася розкішною сукнею (ФОТО)
14.03.2018 08:49
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Минулий вікенд Катя Осадча разом із Юрієм Горбуновим провели у спекотному Стамбулі, насолоджуючись вільними без роботи вихідними. Втім, відпочинок закінчився і зараз пара повернулася до Києва.

У своєму Інстаграмі Катя вже встигла поділитися кадром із київського ботанічного саду, на якому позує у розкішній світло-рожевій сукні з квітковим принтом.

"Літо в Києві", - підписала фото Катя. Схоже, у новому випуску "Світського життя" нас очікує по-справжньому тепла погода!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 13 Бер 2018 р. о 4:02 PDT


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