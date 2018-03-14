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Жириновский пообещал патриотам «Новороссии» освободить Украину от «нацистского режима» (видео)
14.03.2018 08:54
Жириновский пообещал патриотам «Новороссии» освободить Украину от «нацистского режима» (видео) Кандидат в президенты России Владимир Жириновский выразил поддержку террористам на Донбассе и пообещал помочь им сменить власть в Украине.

Такое заявление прозвучало во время дебатов на одном из российских пропагандистских телеканалов. Видео публиковано в YouTube.

«Я обещаю полную поддержку ополченцам Донбасса. И они не только защитят Донбасс. Объединившись с патриотами «Новороссии», я помогу вам освободить Украину от нацистского режима. Русский народ имеет право на воссоединение. Немцы воссоединились, вьетнамцы воссоединились, вот-вот воссоединятся корейцы. Чем же русские хуже?» – сказал он.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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