Такое заявление прозвучало во время дебатов на одном из российских пропагандистских телеканалов. Видео публиковано в YouTube.

«Я обещаю полную поддержку ополченцам Донбасса. И они не только защитят Донбасс. Объединившись с патриотами «Новороссии», я помогу вам освободить Украину от нацистского режима. Русский народ имеет право на воссоединение. Немцы воссоединились, вьетнамцы воссоединились, вот-вот воссоединятся корейцы. Чем же русские хуже?» – сказал он.

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