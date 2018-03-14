|В Украину снова движется зима
|14.03.2018 09:10
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Сегодня в Киеве ожидается дождь, кое-где с мокрым снегом. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 3-5 ° тепла.
«14 марта погода в Украине будет следующей: в северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье дождь, кое-где с мокрым снегом, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в западных областях на юге Одесской области и в Крыму 8-13 ° «, — сообщает Укргидрометцентр.
В восточных областях — без осадков, вечером мокрый снег, кое-где гололед. Температура ночью 4-9 ° мороза, днем около 0 °.
Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с, в восточной части отдельные порывы 15-20 м / с.
На дорогах северо-восточной половины кое-где гололедица.
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