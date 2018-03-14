В течение дней, оставшихся до президентских выборов в России, Кремль может осуществлять попытки дестабилизации ситуацию в Украине.

Одним из доказательств таких намерений служит подготовка к теракту с участием главы центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана, - сказал "" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает .

Отвечая на вопрос о том, может ли Кремль пойти на очередную авантюру в отношении Украины в дни, оставшиеся до 18 марта, генерал заметил, что де-факто военные действия на Донбассе не прекращаются ни на минуту, даже когда объявляется очередное перемирие. "К сожалению, террористы стреляют каждый день, к сожалению, каждый день гибнут наши молодые ребята".

В то же время Богдан убежден: "Все, что они могли, они уже сделали", и "каких-то массированных, масштабных акций на восточном фронте нам ожидать не следует".

Тем не менее, генерал не сомневается в том, что задача по дестабилизации ситуации в Украине не снята с повестки дня Кремля. "Попытки организовать какие-то акции в Украине осуществлялись, такие акции готовились, и они на повестке дня – как у донецких и луганских террористов, так и путинского режима", - заверил он.

Богдан напомнил о недавнем задержании Рубана. По его мнению, акция, которую тот готовил, также вписывается в эту "повестку дня". "Вы знаете о задержании Рубана и о сообщении по этому поводу Службы безопасности Украины. Я склонен доверять этой информации, думаю, такие намерения были - иначе зачем такое оружие? Он человек довольно одиозный и довольно противоречивый. Есть много информации о том, на кого он работает. Понятно, что он работает на Кремль", - резюмировал генерал.

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