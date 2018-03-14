|Умер известный ученый Стивен Хокинг
|14.03.2018 09:18
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Во вторник, 13 марта, известный во всем мире ученый Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни, сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что о смерти великого физика заявили его дети - Люси, Роберт и Тим Хокинги.
"Он был выдающимся ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут жить еще много лет", - прокоментировали смерть отца дети ученого.
Напомним, что Хокинг был известным физиком-теоретиком своего времени. Он очень ярко и необычно писал о загадках пространства, времени и черных дырах. Его книга "Краткая история времени" стала международным бестселлером, сделав автора одним из самых знаменитых ученых со времен Альберта Эйнштейна.
Кроме этого, с 21 года ученый болел боковым амиотрофическим склерозом, который в итоге привел к полному параличу только тела. Хокинг является загадкой для врачей, так как прожил со смертельной болезнью более 50 лет.
Как сообщал svodka.net ранее, актер Джон Гэвин, сыгравший в триллере "Психо", умер в США в возрасте 86 лет. Джон Гэвин на протяжении долгого времени боролся с лейкемией. Он умер от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении близких в своем доме в Беверли-Хиллз.
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