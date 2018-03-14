Во вторник, 13 марта, известный во всем мире ученый Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что о смерти великого физика заявили его дети - Люси, Роберт и Тим Хокинги.

"Он был выдающимся ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут жить еще много лет", - прокоментировали смерть отца дети ученого.

Напомним, что Хокинг был известным физиком-теоретиком своего времени. Он очень ярко и необычно писал о загадках пространства, времени и черных дырах. Его книга "Краткая история времени" стала международным бестселлером, сделав автора одним из самых знаменитых ученых со времен Альберта Эйнштейна.

Кроме этого, с 21 года ученый болел боковым амиотрофическим склерозом, который в итоге привел к полному параличу только тела. Хокинг является загадкой для врачей, так как прожил со смертельной болезнью более 50 лет.

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