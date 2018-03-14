Увовенный с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил о необходимости дипломатического сотрудничества Вашингтона с партнерами.

Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на «тревожное поведение и действия» России, сообщает DW, информирует svodka.net.

«Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников», — сказал Тиллерсон.

Кроме того, по его словам, усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.

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