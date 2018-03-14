Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения проголосовал за внесение на рассмотрение парламента законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", который должен быть рассмотрен во втором чтении. Об этом заявила глава комитета Ольга Богомолец, передает со ссылкой на .

"В этом законе сохранена презумпция несогласия. То есть после вступления закона в силу, в Украине нельзя будет без предварительного согласия трансплантировать органы человека, у которого диагностирована клиническая смерть. Также когда закон вступит в силу, родственники могут дать согласие на изъятие органов. Впрочем, в законе запрещено изымать органы у участников АТО. У участников АТО нельзя, ни с согласием, ни без ", - заявила Богомолец.

Так, комитет рассмотрел поправки к законопроекту с учетом замечаний Главного юридического управления аппарата Верховной рады Украины.

"Сегодня решено, что закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. У нас есть сомнения, мы ставили в законопроект дату - с 1 января 2020 года, но депутаты и выразили позицию, что успеют подготовиться к имплементации и началу действия закона", - заявила Богомолец.

По словам Богомолец, после рассмотрения законопроекта в первом чтении прошел год.

"Сегодня была разработано огромное количество правок. Должно пройти еще несколько недель на доработку законопроекта. Сегодня проголосовано, что этот закон является приоритетным для вынесения на согласительном заседании Рады", - добавила председатель комитета.

Напомним, в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2018 год общие расходы на здравоохранение увеличиваются до 113,9 млрд гривен.

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