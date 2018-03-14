|Польша вся в ожидании наплыва украинских заробитчан
|14.03.2018 09:26
|
Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.
По словам чиновника, число украинских граждан на рынке труда в Польше растет, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016-2017 годах.
Наиболее возможный сценарий Нацбанка Польши – это рост в темпе 200-300 тыс. человек в год.
Котловский подчеркнул, что существует много факторов риска для этого прогноза, в частности, визовая политика стран Европейского союза и ситуация в Украине.
По данным исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10,6 млн человек в возрасте 18-44 лет.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями