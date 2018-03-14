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В СБУ заявили, что окружение экс-главы МВД Захарченко финансировало антиукраинские акции по заказу России
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14.03.2018 09:27
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В антиукраинской сети, которую финансировало окружение бывшего
главы МВД Украины Виталия Захарченко, планировали диверсию на одном
из режимных объектов Национальной полиции, заявили в Службе
безопасности Украины. В ходе обысков у злоумышленников изъяли
патроны Фото: ark.gp.gov.ua В частности, украинская спецслужба 12
марта вместе с прокуратурой АР Крым блокировала случаи подрывной
деятельности против Украины, сообщается на сайте
прокуратуры."Проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской,
Херсонской, Николаевской областях и городе Киеве по месту
жительства, работы, временного пребывания, нахождения
автотранспорта лиц, причастных к организации антигосударственных
акций в Украине. В ходе указанных обысков добыты доказательства
совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего
государства, которые после прохождения процедуры легализации
позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных
акций и информационных операций против Украинского
государства", – сказано в сообщении.По версии
правоохранителей, антиукраинскую сеть координировал журналист Артем
Бузила, который давал указания из администрации президента России,
сообщили "Громадському ТБ". "Финансирование ее
осуществлялось окружением бывшего главы МВД Украины Виталия
Захарченко", – рассказали изданию.В СБУ уточнили, что в ходе
обысков были изъяты 46 магнитных носителей информации и 38
мобильных телефонов. Также были обнаружены печатные экстремистские
агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного
пользования", которые могли быть использованы спецслужбами России
для организации диверсий на одном из режимных объектов Национальной
полиции Украины."Изъяты материалы по подготовке в одной из стран
Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом
для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитации
украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за
принятие необходимых российской стороне решений и обращений к
руководству государства", – заявили в СБУ.Также у
злоумышленников изъяли 700 г тротила, пять электрозапалов, две
гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного
калибра.Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110
(посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст.
111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной
группировки) Уголовного кодекса Украины.
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