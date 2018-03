Во вторник, 13 марта, на 77-ом году жизни скончался всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг.

Об этом сообщили представители семьи, передает со ссылкой на .

Ученый являлся известным популяризатором науки. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, постоянно расширяется.

Ученый известен применением термодинамики к описанию черных дыр. В 1975 году разработал теорию о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, получившего название излучение Хокинга. Более того, в 1971 году в рамках теории Большого взрыва Хокинг предположил понятие микроскопических черных дыр, масса которых могла бы составлять миллиарды тонн и при этом занимать объем протона. Эти объекты находятся на стыке теории относительности (из-за огромной массы и гравитации) и квантовой механики (из-за их размера).

Несмотря на прогрессирующую болезнь, занимался наукой, преподавал, выступал с докладами.

В начале 1960-х у Хокинга заметили признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. В 1963 году после диагностики врачи считали, что жить ему остались считанные годы, однако болезнь не столь быстро прогрессировала и только в конце 1960-х ученый начал пользоваться коляской.

В 1985 году Хокинг заболел воспалением легких. После ряда операций ему сделали трахеостомию и он потерял возможность говорить. Друзья-ученые подарили физику синтезатор речи и установили на кресле-коляске. Сначала он управлял им указательным пальцем на правой руке, однако потом небольшая подвижность сохранилась только в мимической мышце щеки, напротив которой и закрепили датчик. Через датчик Хокинг управлял компьютером и общался с окружающими.

В 2015 году вышел британский фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything) о история жизни ученого, который собрал множество различных наград, в том числе и "".

