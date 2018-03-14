|Умер ученый Стивен Хокинг
|14.03.2018 09:43
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Умер ученый Стивен ХокингНа 77 году жизни скончался известный ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг.
Стивен Хокинг. Фото: telegraph.co.uk
Об этом передает ВВС .
О смерти ученого сообщил представитель его семьи.
Спикер семьи известного и культового ученого Стивена Хокинга сообщил о том, что этой ночью культовый ученый умер. На данный момент ожидаются детали от официальных представителей близких ученого.
Стивен Хокинг (1942-2018) был физиком-теоретиком и популяризатором науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теории черных дыр.
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