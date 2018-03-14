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Умер ученый Стивен Хокинг
14.03.2018 09:43
Умер ученый Стивен Хокинг
Умер ученый Стивен Хокинг
На 77 году жизни скончался известный ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг.
Умер ученый Стивен Хокинг Стивен Хокинг. Фото: telegraph.co.uk

Об этом передает ВВС .

О смерти ученого сообщил представитель его семьи.

Спикер семьи известного и культового ученого Стивена Хокинга сообщил о том, что этой ночью культовый ученый умер.  На данный момент ожидаются детали от официальных представителей близких ученого.

Стивен Хокинг (1942-2018) был физиком-теоретиком и популяризатором науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теории черных дыр.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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