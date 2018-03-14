Винничанин Сергей Бондаренко начал выращивать австралийских красноклешневых раков.

В отличие от речных раков, которые обычно живут в Украине, австралийские имеют синий цвет, в воде переливаются несколькими тонами.

«Такие раки в Украине появились совсем недавно. Стало интересно, что это такое. Заказал несколько штук по Интернету. Запустил их в домашний аквариум. Недавно появилось потомство. Приходится их раздавать, ведь для всех не хватает места «, — рассказал Сергей.

Держит их в домашнем аквариуме.

«Кроме украшения они еще отличаются размерами и весом. Годовалый австралийский рак размером с омар. Весит в среднем 120 граммов. У него больше мяса. Таких раков можно разводить не только для красоты, они съедобны. Их готовят, как деликатес», — продолжает Бондаренко.

«Вообще-то раки едят и траву, и мясо. Но в аквариуме это делать не стоит. Потому что так только будет портиться вода, в которой они живут. Появятся бактерии и все, кто живут в аквариуме погибнут. В целом, австралийские раки любят тепло. Поэтому вода должна быть с постоянной 25-градусной температурой. Как известно, раки любят жить под камнями. В так называемых «домиках». Чтобы они уютно себя чувствовали, сделал им по «комнате» с водосточной пластиковой трубы диаметром на 50 миллиметров «, — говорит Бондаренко.

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