Во время визита президента России Владимира Путина в Дагестан местные школьники встретили его неодобрительным свистом и просьбами быстрее покинуть Махачкалу.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, информирует svodka.net.

На кадрах видно, как в тот момент, когда Путин уже садился в машину своего кортежа, в который входили около двадцати автомобилей, помимо аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес Путина довольно нелицеприятные вещи.

«До свидания, давай уезжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!» – говорили они.

Последний раз президент России был в Дагестане в 2008 году. Тогда он посетил воинские части на территории республики.

Читайте: Число погибших в Дагестане возросло до пяти человек

Сводка.нет - Новости Украины и Мира