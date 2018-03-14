Рекс Тиллерсон подчеркнул важность шагов в ответ на действия России

Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на "тревожную поведение и действия" России, сообщает DW.

"Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников" , - сказал Тиллерсон.

Кроме того, по его словам, усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.

Напомним, Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона , заменив его экс-директором ЦРУ Майком Помпео.