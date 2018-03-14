|Накопительная пенсионная система в Украине: что ждет сегодняшних 35-летних?
|14.03.2018 09:53
|
Депутаты готовятся принять закон о втором -
накопительном - уровне пенсионной системы. В начале марта документ
одобрил комитет по вопросам соцполитики. Cистема обязательных
пенсионных отчислений появится в Украине с 1 января 2019
года.
Основными конкурентами НПФ в этом сегменте считаются
лайф-страховые компании. Более сложная и дорогостоящая альтернатива
- вывод денег за рубеж.
Третий уровень появился в Украине в 2004 году - это добровольное негосударственное пенсионное обеспечение, основу которого составляют НПФ. По данным Нацкомфинуслуг, по итогам 3 кварталов 2017-го в 64 НПФ участвовало 840 000 клиентов с общей суммой пенсионных взносов в 1,927 млрд грн. Пенсионные выплаты получают/получали 84 000 украинцев. Этот рынок регулируется законом "О негосударственном пенсионном обеспечении" от 2003 года.
Второго уровня (обязательные отчисления с зарплаты на персональные счета в НПФ) в Украине пока нет. Он должен появится в 2019 году, в рамках пенсионной реформы, за которую проголосовала еще в октябре прошлого года. Тогда депутаты изменили условия солидарной системы, оставив вторую часть реформы на будущее.
Тот документ принципиально не изменил ситуацию, о реальной реформе можно будет говорить только после того, как появится второй уровень пенсионного обеспечения, отмечает руководитель департамента маркетинга и продаж КУА ОТП Капитал Виталий Дышловой.
О чем речь? "С 2019 года украинцы младше 35 лет будут самостоятельно выбирать НПФ между квалифицированных участников, отчисления станут обязательными, - поясняет суть нововведений Дышловой. - Государство оставляет за собой контроль над системой, но оно не будет иметь прямого доступа к частным пенсионным накоплениям людей, как это могло быть при запуске всеобщего накопительного фонда под контролем ПФУ".
Текущая концепция системы может измениться после второго чтения
законопроекта в парламенте, уточняет , который входит в
общественный совет при Минфине. Главная претензия совета касается
"возраста отсечения" для обязательного участия во втором уровне
пенсионной системы, добавляет он.
Еще один спорный момент заключается в роли государства: в
текущей версии администратором системы выступит центральный
Пенсионный фонд, но доступа к деньгам у него не будет. Лицензию НПФ
будет выдавать Нацкомфинуслуг, критерии остаются прежними - их
перечень указан в 20 статье закона 2003 года, говорится в
пояснительной записке к законопроекту. Вместе с тем Нацкомиссия по
ценным бумагам и фондовому рынку настаивает на том, что управлять
накоплениями граждан должен специализированный фонд под полным
контролем государства, отмечает .
"Пенсионный" законопроект предусматривает фиксированные отчисления сначала в размере 2% от зарплаты (дохода) с последующим ежегодным увеличением до 7%.
"Как правило, размер отчислений в НПФ зависит от срока, который остался до пенсии - чем ближе пенсионный возраст, тем больше нужно откладывать, - рассказывает Дышловой. - Хорошим показателем считается 10% от доходов, но, если человек молод, то и 200 грн в месяц благодаря сложному проценту через 30 лет превратятся в существенный капитал".
В Укарине НПФ - это единственный целевой инструмент,
предназначенный для пенсионного накопления, отмечает Дышловой.
Изначально взносы и их регулярность в такой системе не
регламентированы, клиент НПФ охотно и самостоятельно формирует себе
пенсию, говорит он.
Сейчас главный соперник негосударственных пенсионных фондов - страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни. В Украине около 500 000 человек владеют полисами накопительного страхования жизни, говорит гендиректор страховой компании PZU Страхование жизни Збигнев Шолыга.
"Средний срок действия накопительных договоров страхования в нашей компании - 20 лет, - рассказывает Шолыга. - Суть таких программ в том, что СК выплачивает клиенту накопленную сумму плюс дополнительный инвестдоход, если он доживает до окончания договора страхования, или в случае ухода из жизни в период между началом действия договора и датой его окончания".
Вкладчик СК может досрочно разорвать договор, но в таком случае
он теряет в инвестиционном доходе (он становится максимальным в
момент окончания договора), отмечает начальник отдела внешних
коммуникаций ИНГО Украина Александр Мельничук. Если отказаться от
услуг страховой компании в первые два-три года, вернуть получится
только часть уже вложенных средств, добавляет Мельничук.
В случае успешного запуска второго уровня накопительной системы,
банки лишь частично вклинятся в борьбу за клиента с НПФ и
страховыми компаниями с депозитными продуктами не более чем на срок
от 3-4 лет, добавляет Анисимов. Кроме краткосрочности, минус
банковского вклада, если рассматривать его как пенсионное вложение
- с такого дохода нужно платить налоги, в случае с НПФ подобной
оговорки не возникает, отмечает Виталий Дышловой.
"Всегда найдутся люди, которым нужно больше, нежели государство обеспечить в обязательном порядке - даже в условиях новой пенсионной системы, - говорит Мельничук. - Рынку нужно адаптироваться под такие нужды: в том же накопительном страховании жизни должна появиться услуга Unit-Link, которая позволяет страхователю активно влиять на процесс инвестирования".
Из-за высокой инфляции и постоянных девальвационных рисков НПФ
нужно разрешить инвестировать 100% привлеченных средств в валютные
активы, считает . Кроме того, п его мнению, оптимальными были бы
вложения НПФ в облигации украинских компаний и городов. При ставке
отчислений в 2% общий объем пенсионных накоплений на первом этапе
составит около 20 млрд грн.
установил ограничение для физлиц: инвестировать за границу можно
не более эквивалента $50 000 в год. Минимально оправданный объем
вложений здесь - $2000, дальше можно оперировать меньшими суммами,
но нужно учесть, что банковская комиссия за один перевод за рубеж
составляет $30-50, отмечает .