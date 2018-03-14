Депутаты готовятся принять закон о втором - накопительном - уровне пенсионной системы. В начале марта документ одобрил комитет по вопросам соцполитики. Cистема обязательных пенсионных отчислений появится в Украине с 1 января 2019 года.



Изменения касаются только украинцев, которым на этот момент будет меньше 35 лет. Они продолжат участвовать в солидарной пенсионной системе, но часть их отчислений в обязательном порядке пойдет в один из существующих в стране НПФ (негосударственный пенсионный фонд). Все остальные смогут поучаствовать в такой схеме формирования накоплений охотно.



Закон поможет урегулировать рынок "длинных" вкладов населения, считают опрошенные финансисты, передает .

Основными конкурентами НПФ в этом сегменте считаются лайф-страховые компании. Более сложная и дорогостоящая альтернатива - вывод денег за рубеж.



Предусмотрительность по команде



Пенсионная система Украины состоит из двух уровней. Первый и основной - общеобязательное пенсионное страхование или "солидарная система", ее курирует Пенсионный фонд. ПФ обеспечивает выплаты пенсионерам за счет Единого социального взноса, который регулярно высчитывается из зарплаты работающих украинцев. По данным Минсоцполитики, ЕСВ платят около 10 млн граждан. Они обеспечивают выплаты 11,7 млн пенсионерам.

Третий уровень появился в Украине в 2004 году - это добровольное негосударственное пенсионное обеспечение, основу которого составляют НПФ. По данным Нацкомфинуслуг, по итогам 3 кварталов 2017-го в 64 НПФ участвовало 840 000 клиентов с общей суммой пенсионных взносов в 1,927 млрд грн. Пенсионные выплаты получают/получали 84 000 украинцев. Этот рынок регулируется законом "О негосударственном пенсионном обеспечении" от 2003 года.

Второго уровня (обязательные отчисления с зарплаты на персональные счета в НПФ) в Украине пока нет. Он должен появится в 2019 году, в рамках пенсионной реформы, за которую проголосовала еще в октябре прошлого года. Тогда депутаты изменили условия солидарной системы, оставив вторую часть реформы на будущее.

Тот документ принципиально не изменил ситуацию, о реальной реформе можно будет говорить только после того, как появится второй уровень пенсионного обеспечения, отмечает руководитель департамента маркетинга и продаж КУА ОТП Капитал Виталий Дышловой.

О чем речь? "С 2019 года украинцы младше 35 лет будут самостоятельно выбирать НПФ между квалифицированных участников, отчисления станут обязательными, - поясняет суть нововведений Дышловой. - Государство оставляет за собой контроль над системой, но оно не будет иметь прямого доступа к частным пенсионным накоплениям людей, как это могло быть при запуске всеобщего накопительного фонда под контролем ПФУ".

Текущая концепция системы может измениться после второго чтения законопроекта в парламенте, уточняет , который входит в общественный совет при Минфине. Главная претензия совета касается "возраста отсечения" для обязательного участия во втором уровне пенсионной системы, добавляет он.



"В накопительной системе должны участвовать все, кто будет копить деньги вплоть до выхода на пенсию, - рассказывает . - Компромиссное решение: участие в системе обязательно для граждан возрастом до 50 лет".

Еще один спорный момент заключается в роли государства: в текущей версии администратором системы выступит центральный Пенсионный фонд, но доступа к деньгам у него не будет. Лицензию НПФ будет выдавать Нацкомфинуслуг, критерии остаются прежними - их перечень указан в 20 статье закона 2003 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вместе с тем Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку настаивает на том, что управлять накоплениями граждан должен специализированный фонд под полным контролем государства, отмечает .



"Пенсионный фонд Украины будет давать распоряжения администраторам избранных НПФ об открытии персональных накопительных пенсионных счетов, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Синхронизация персональных данных происходит за счет постоянного информационного обмена между администраторами соответствующих НПФ".

"Пенсионный" законопроект предусматривает фиксированные отчисления сначала в размере 2% от зарплаты (дохода) с последующим ежегодным увеличением до 7%.

"Как правило, размер отчислений в НПФ зависит от срока, который остался до пенсии - чем ближе пенсионный возраст, тем больше нужно откладывать, - рассказывает Дышловой. - Хорошим показателем считается 10% от доходов, но, если человек молод, то и 200 грн в месяц благодаря сложному проценту через 30 лет превратятся в существенный капитал".

В Укарине НПФ - это единственный целевой инструмент, предназначенный для пенсионного накопления, отмечает Дышловой. Изначально взносы и их регулярность в такой системе не регламентированы, клиент НПФ охотно и самостоятельно формирует себе пенсию, говорит он.



Длинная страховка



Вариантов для формирования пенсии у украинцев немного, к тому же большая часть из них подойдет только людям со средним и высоких доходом, считает .



"Сейчас в Украине существуют только первый и третий уровни пенсионного обеспечения - солидарная система и добровольное накопление, - отмечает . - Второй уровень может появиться в 2019 году, но сам по себе он не способен полностью обеспечить украинцев нормальными пенсиями, нужно чтобы граждане поняли преимущества накоплений на третьем уровне".

Сейчас главный соперник негосударственных пенсионных фондов - страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни. В Украине около 500 000 человек владеют полисами накопительного страхования жизни, говорит гендиректор страховой компании PZU Страхование жизни Збигнев Шолыга.

"Средний срок действия накопительных договоров страхования в нашей компании - 20 лет, - рассказывает Шолыга. - Суть таких программ в том, что СК выплачивает клиенту накопленную сумму плюс дополнительный инвестдоход, если он доживает до окончания договора страхования, или в случае ухода из жизни в период между началом действия договора и датой его окончания".

Вкладчик СК может досрочно разорвать договор, но в таком случае он теряет в инвестиционном доходе (он становится максимальным в момент окончания договора), отмечает начальник отдела внешних коммуникаций ИНГО Украина Александр Мельничук. Если отказаться от услуг страховой компании в первые два-три года, вернуть получится только часть уже вложенных средств, добавляет Мельничук.



Закон обязует страховые компании гарантировать клиенту минимальный инвестиционный доход в размере 4%, говорит Мельничук. Размер дополнительный инвестиционный доход зависит от успеха инвестиционной деятельности, но, как правило, речь идет о дополнительных 10-20%, отмечает он.



"Доходность страховых программ обычно ниже, чем в случае с НПФ, - рассказывает Дышловой из ОТП Капитал. - Но главное отличие в целевом назначении: в страховой компании деньги можно получить раньше и потратить еще до наступления пенсионного возраста".



В страховых компаниях считают этот нюанс преимуществом: люди, которые покупают полисы накопительного страхования жизни понимают, что это не столько инструмент долгосрочного вложения средств, сколько страховая защита на случай непредвиденных обстоятельств, чего нет в банках и НПФ, отмечает Шолыга.



Альтернатива не для всех



Еще один потенциальный участник "пенсионного" рынка - банки. Некоторые из них владеют собственными НПФ, но для банкиров работа в этом секторе - не приоритетное направление. Как правило, они не работают с "длинными" продуктами, рассказывает руководитель проектов по развитию розничного бизнеса ПУМБ Николай Анисимов.

В случае успешного запуска второго уровня накопительной системы, банки лишь частично вклинятся в борьбу за клиента с НПФ и страховыми компаниями с депозитными продуктами не более чем на срок от 3-4 лет, добавляет Анисимов. Кроме краткосрочности, минус банковского вклада, если рассматривать его как пенсионное вложение - с такого дохода нужно платить налоги, в случае с НПФ подобной оговорки не возникает, отмечает Виталий Дышловой.



Будут ли украинцы массово переходить на накопительную систему формирования пенсий? Риски остаются прежними: граждане с недоверием относятся к длительным инвестициям в гривне из-за ее нестабильности, высокой инфляции, а также в силу недоверия к страховым компаниям и НПФ в долгосрочной перспективе, считает Александр Мельничук.

"Всегда найдутся люди, которым нужно больше, нежели государство обеспечить в обязательном порядке - даже в условиях новой пенсионной системы, - говорит Мельничук. - Рынку нужно адаптироваться под такие нужды: в том же накопительном страховании жизни должна появиться услуга Unit-Link, которая позволяет страхователю активно влиять на процесс инвестирования".

Из-за высокой инфляции и постоянных девальвационных рисков НПФ нужно разрешить инвестировать 100% привлеченных средств в валютные активы, считает . Кроме того, п его мнению, оптимальными были бы вложения НПФ в облигации украинских компаний и городов. При ставке отчислений в 2% общий объем пенсионных накоплений на первом этапе составит около 20 млрд грн.



Для тех, кто не доверяет гривне и украинским компаниям есть еще один вариант: размещение денег за границей. Но для многих украинцев это слишком дорогостоящая опция, отмечает Анисимов.



"Большая часть граждан не готовы откладывать более $50-100 в месяц - в случае перевода средств заграницу, большая часть этих средств будет потрачена просто на оплату комиссии посредников, - поясняет Анисимов. - Не говоря уже о том, что на Западе ставки на остаток значительно ниже украинских".

установил ограничение для физлиц: инвестировать за границу можно не более эквивалента $50 000 в год. Минимально оправданный объем вложений здесь - $2000, дальше можно оперировать меньшими суммами, но нужно учесть, что банковская комиссия за один перевод за рубеж составляет $30-50, отмечает .



"Есть еще вариант - покупка ОВГЗ, которые дают хорошую доходность и в отличие от депозитов не облагаются налогом на доходы физлиц, только военный сбор 1,5%, - рассказывает . - Но и здесь есть минимальная планка: в ОВГЗ оптимально заходить не менее чем с 10 000 грн".

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