Россия подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в 2018 году. Договор зафиксирует участие РФ во втором этапе сооружения большого адронного коллайдера, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Фото: TASS/Zuma/Xu Jinquan

«В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦЕРН сообщили, что, несмотря на то что Россия отозвала заявку на членство в организации, сотрудничество ЦЕРН с Москвой продолжится.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что отзыв Россией заявки не повлияет на сотрудничество компании с ЦЕРН, и «Росатом» продолжит поставлять в организацию оборудование по мере необходимости.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий, в которую входят 22 страны. Основным проектом в настоящий момент является большой адронный коллайдер.

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