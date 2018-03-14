|АТО: 4 обстрелы, боевики применили минометы и пулеметы
|14.03.2018 09:59
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Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты БутовкаЗа прошедшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины - 1 воин ВСУ получил травму.
Фото: EPA/UPG
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .
На Луганском направлении по укреплениям близко от населенного пункта Луганское соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие ", - говорится в отчете.
На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО у Песков.
Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.
Напомним, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в Донбассе.
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