За минувшие сутки, 13 марта, российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций ВСУ на Донбассе. Вследствие вражеского огня один украинский воин получил боевую травму.

Как сообщает в Facebook пресс-центр Штаба АТО, на Луганском направлении соперник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы возле населенного пункта Луганское, а позиции рядом с Артемовым обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляли защитников шахты Бутовка.

«В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное», — отмечается в сообщении.

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