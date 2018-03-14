Российского актера Олега Табакова, который умер в понедельник, 12 марта, втянули в благочестивый скандал.

Православные активисты в Москве выступили против отпевания художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова. Представители религиозного движения "Божья воля" намерены всеми способами препятствовать отпеванию актера, о чем заявила руководитель движения Мила Одегова в интервью для радио , передает

Так, Одегова отметила, что активисты собираются подать заявление митрополиту истринскому Арсению, управляющему Центральным викариатством Москвы, с просьбой не совершать церковный обряд над Табаковым, так как считают его "богохульникаом".

"В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения", – сообщила представитель организации "Божья воля".

Одегова также подчеркнула, что члены движения в 2013 году посещали МХТ им. Чехова, где одной из ключевых персон был Олег Табаков, и "лично убедились в кощунственном характере спектаклей". Они усмотрели в постановке "Идеальный муж" Константина Богомолова – одного из самых радикальных современных режиссеров – пропаганду разврата, гомосексуальных отношений и наркомании, осквернение символа распятия.

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