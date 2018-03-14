Россия должна "предоставить быстрые ответы на оправданный вопрос британского правительства"

Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, передает " DW ".

В телефонном разговоре с премьером Великобритании Терезой Мэй Меркель резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия должна "предоставить быстрые ответы на оправданный вопрос британского правительства и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия", - отметила канцлер Германии.

Как известно, отравленных россиян - Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новачок", которое разрабатывала Россия.

Ранее, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с " высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии .

Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащий" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.