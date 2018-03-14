Известный физик Стивен Хокинг ответил на вопрос о том, что существовало до Большого взрыва и появления Вселенной.

Об этом он рассказал в интервью со своим коллегой Нилом де Грасс Тайсоном, сообщает со ссылкой на и Live Science.

Ответ Хокинга на вопрос "Что было до Большого взрыва" опирается на теорию, известную как "бесконечное предложение", или Модель Хартла-Хокинга, которую известные физики Джеймс Хартл и Стивен Хокинг предложили несколько десятилетий назад.

"Граничное условие Вселенной... заключается в том, что у него нет пределов", - сказал Хокинг.

Для того, что читатели лучше поняли эту теорию, Хокинг предлагает "перемотать обратно" развитие Вселенной.

"Поскольку вы двигаетесь назад во времени, для вас Вселенная сжимается. Перемотайте довольно далеко (около 13,8 миллиардов лет), и вся Вселенная сожмется до размера одного атома", - сказал Хокинг. Эта субатомная пуля известна как сингулярность (не следует путать с технологической сингулярностью, в течение которой искусственный интеллект догонит людей). Внутри этого очень маленькой, массивной, плотной пятна тепла и энергии, законы физики и времени, как мы их знаем, перестают функционировать. "События до Большого взрыва просто не определены, потому что невозможно измерить, что произошло. Поскольку события перед Большим взрывом не имеют надзорных последствий, можно вырезать их из теории и сказать, что время началось с Большого взрыва", - заявил Хокинг.

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