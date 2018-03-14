Процесс расторжения контрактов займет до двух лет. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — сказал Миллер.

Он также отметил, что разрыв контрактов позволит российской компании избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита.

При этом Миллер сообщил, что руководство «Нафтогаза» намерено взыскать с «Газпрома» пени в 2018-2019 году.

«В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения», — пояснил глава российской компании.

Ранее Миллер сообщал, что стоимость доставки российского газа в Европу через украинскую ГТС в 1,5-2 раза дороже, чем по «Северному потоку».

При этом министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что Москва может частично сохранить транзит газа через территорию Украины в 2019 году, если Киев предложит выгодные условия сотрудничества.

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