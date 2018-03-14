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Пионтковский: Назначение Помпео опровергает гипотезу, что Тиллерсона уволили за антипутинские настроения
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14.03.2018 10:22
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Директор ЦРУ Майк Помпео, который станет главой внешнеполитического
ведомства США, –человек, который подготовлен к этой должности,
считает российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам,
Помпео резко критикует курс Кремля и президента России Владимира
Путина лично, в то время как уволенный с должности госсекретаря США
Рекс Тиллерсон был "агентом влияния" РФ. Пионтковский: Трамп прямо
указал на одну из причин расхождений с Тиллерсоном – это вопрос об
отношении к соглашению с Ираном Фото: svoboda.org "Эта отставка
сейчас кажется довольно необычной, в момент острейшего
политического кризиса. Фактически совершено набег с использованием
оружия массового уничтожения, химического оружия, на
Великобританию, ближайшего союзника США. Именно так премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала то, что произошло в
Солсбери 5 марта. Так вот, Тиллерсон был уволен через несколько
часов после того, как он сделал довольно жесткое и твердое
заявление, поддерживающее позицию британского премьер-министра и
выражающую солидарность с ней. Вот очень важный вопрос: именно это
заявление окончательно подтолкнуло Трампа к такому неожиданному по
времени, но вообще-то, политически давно ожидаемому решению или это
случайное совпадение?" – сказал ПионтковскийПо его словам,
Трамп прямо указал на одну из причин расхождений с
Тиллерсоном – это вопрос об отношении к соглашению с
Ираном."Но действительно, у всех на устах сегодня обсуждающих эту
тему, конечно, Россия. Я напомню о так называемом "списке
Вячеслава Никонова", депутата, который первый обрадовал
Государственную думу России сообщением о победе Трампа на выборах и
отмечал это шампанским. В необыкновенной эйфории Никонов тогда
перечислил "четырех наших агентов влияния в США", то есть людей,
очень близких к Кремлю, в администрации Трампа. Это прежний
советник президента США по национальной безопасности Майкл
Флинн, прежний главный стратег Стивен Беннон, прежний глава
аппарата Белого дома Райнс Прибус – и Рекс Тиллерсон. Вот
Тиллерсон – это последний из этой четверки, теперь
отстраненной от дел", – добавил Пионтковский.Он также считает,
что директор ЦРУ Майк Помпео, который займет пост Госсекретаря
США – это человек, который "более подготовлен к этой
должности, к этой работе". По словам Пионтковского, Помпео в
свое время резко критиковал политический курс Кремля и президента
России Владимира Путина лично."В своей прежней жизни он занимался
внешнеполитическими проблемами, а Тиллерсон был абсолютным
новичком. И я бы сказал, что как раз назначение Помпео опровергает
гипотезу, что Тиллерсон уволен за антипутинские настроения и его
резкую оценку покушения в Великобритании. Я вспоминаю выступление
Помпео летом прошлого года, во время важнейшей традиционной
конференции по вопросам американской внешней политики, где в
неформальной обстановке собираются бывшие и находящиеся на службе
руководители структур безопасности, Госдепартамента и так далее.
Выступление Помпео там было наиболее резким по отношению к курсу
Кремля и к Путину лично. Так что я думаю, что вряд ли этому
назначению в Москве обрадуются. И, собственно, первые московские
комментарии уже прошли именно в таком духе", – продолжил
политолог.13 марта Трамп сообщил об увольнении
Тиллерсона и предложил на его место кандидатуру действующего
директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео.
Главой ЦРУ должна стать его заместитель Джина Хаспел – первая
женщина на этом посту.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля
2017 года. По информации источников телеканала CNN, он не
поддерживал курс Трампа во внешней политике.
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