|Вагітна Олена Шоптенко опублікувала рідкісне фото з животиком (ФОТО)
|14.03.2018 10:27
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Про те, що відомий хореограф Олена Шоптенко очікує первістка, шанувальники почали пліткувати ще після яскравого відпочинку зірки у теплих краях - на фото завжди струнка та розкішна Олена максимально приховувала фігуру під світшотами та вільними сукнями і лише потім, повернувшись до Києва, зірка у інтерв'ю Каті Осадчій зізналась, що очікує на первістка.
Днями 30-річна танцівниця опублікувала у своєму Інстаграмі рідкісне фото з животиком. У дописі зірка розповіла, що друзі подарували їй веселий світшот і розповіла, що давно так не сміялася - на вбранні написаний веселий вірш.
"Я знаю, может показаться, что я танцую за двоих, но будем честными – и мама танцует тоже ничего", - йдеться у ньому.
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