Умер известный физик Стивен Хокинг



Английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Guardian. Семья Хокинга выпустила соответствующее обращение рано утром в среду, 14 марта. Хокинг умер у себя дома в Кембридже. «Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим. «Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы. Его мужество и упрямство в сочетании с его великолепием и чувством юмора вдохновляли людей по всему миру. Однажды он сказал: «Во вселенной не было бы особенного смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди». Мы всегда будем по нему скучать», — говорится в заявлении детей Хокинга. Причины смерти Хокинга и другие подробности не сообщаются. Стивен Хокинг родился 8 января 1942 в Оксфорде (Великобритания). Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Высказал гипотезу, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают» (это явление получило название «излучение Хокинга»). В 1998 году он издал научно-популярную книгу «Короткая история времени», в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн. Эта книга была продана более чем 10-миллионным тиражом. За вклад в науку Хокинг получил множество наград, включая Премию Эйнштейна, Премию по фундаментальной физике и Медаль Альберта Королевского общества искусств. В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого. В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось лишь два с половиной года, однако болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться коляской он начал только в конце 1960-х годов. В 1965 году Хокинг женился на Джейн Уайлд, позднее у них родились сын Роберт, дочь Люси и сын Тимоти. После развода с Джейн в 1995 году Хокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон, с которой прожил 11 лет. В октябре 2006 года они также развелись. Несмотря на тяжёлую болезнь, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



