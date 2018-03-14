Раскопки в Южной Африке показали, что человечество пережило извержение супервулкана и процветало после него.

Крупнейшее в истории извержение вулкана не привело к сокращению численности людей.Раскопки показывают, что люди прекрасно жили как до, так и после извержения, информирует svodka.net.

Извержение супервулкана Тоба, которое считается крупнейшим за последние 2,5 миллиона лет, не привело к сокращению численности людей на Земле, выяснили ученые.

Ранее исследователи полагали, что извержение, которое произошло между 77 000 и 69 000 лет назад, во время последней ледниковой эпохи, привело к постепенному сокращению числа людей на Земле только до двух тысяч человек и глобальному похолоданию. Однако недавние раскопки в Южной Африке показали, что человеческие поселения не только пережили извержение, но и процветали после него.

Находки археологов дополняют результаты предыдущих раскопок на озере Малави, на дне которого ученые пытались найти следы глобальной климатической катастрофы, но не нашли ничего. Команда археологов из разных стран провела раскопки на юге ЮАР и нашла свидетельства человеческой деятельности, относящиеся к периодам до и после извержения.

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«Мы первыми плотно занялись гипотезой о последствиях извержения супервулкана Тоба в Африке. Именно в Африке они наиболее важны, потому что там жили предки всех современных людей», — говорит доктор Кертис Марин, один из участников исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature.

В обоих местах раскопок ученым удалось обнаружить частицы вулканического стекла, выброшенные в воздух при извержении и осевшие на землю, сформировав слой, который называют тефрой. В ходе химического анализа частиц стекла было установлено, что они соответствуют химическому составу горы Тоба, которая находится в девяти тысячах километров от места раскопок.

Считается, что это первые вулканические отложения, обнаруженные столь далеко от источника. Это подтверждает, что извержение Тобы было очень сильным.

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Благодаря характерному химическому составу лавы ее легко датировать с помощью технологии аргон-аргонового радиоизотопного датирования. Это позволило вулканологам довольно точно определить дату извержения.

«Выпадение тефры длилось примерно две недели, — говорит доктор Марин. — Событие, произошедшее 74 тысячи лет назад, обычно удается датировать с 10% погрешностью. То, что удалось определить время с точностью до двух недель… это настоящий священный Грааль в археологии!»

Доктор Бритта Дженсен, вулканолог из канадского Университета Альберты, говорит, что исследование археологов может привести к настоящему прорыву.

«В прошлом было сложно связать ряд глобальных событий с извержением вулкана Тоба из-за недостатков наших методов датировки», — говорит она. «Единственный способ преодолеть эти недостатки — найти сам пепел», — говорит Дженсен. После этого датировку пепла можно соотнести с найденными остатками человеческих поселений.

Доктор Марин уверен, что археологам удалось найти доказательства, что по меньшей мере одно из человеческих поселений пережило извержение и последовавшее за ним глобальное похолодание.

Археологическими методами очень сложно оценить изменение человеческой популяции, однако можно определить, насколько интенсивно люди работали на том или ином месте.

Например, на месте раскопок были найдены ракушки, которые использовали для приготовления еды, и фрагменты камня, оставшиеся от изготовления инструментов.

«После извержения Тобы участок начал использоваться более интенсивно. Там либо жила более многочисленная группа людей, либо люди пребывали там дольше», — говорит ученый.

После первого успешного испытания археологического метода Марин и его команда надеются, что другие исследователи продолжат их работу в других частях Африки.

«Мы призываем исследователей пользоваться нашими методами и применять их в других местах, так мы выясним, возросла ли интенсивность использования других участков после извержения Тобы», — говорит он.

«Исследования на двух участков недостаточно, чтобы понять, какие именно климатические последствия имело извержение супервулкана», — соглашается с Марином вулканолог Джазмин Скарлетт из Университета Халла.

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