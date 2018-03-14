Российские дипломаты хотят ознакомиться с веществом, которым отравили Скрипаля

В посольстве также сообщили, что власти РФ не связана с отравлением, а на обвинения со стороны британских властей "будут соответствующие меры".

"Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы ядовитой химического вещества", - заявил представитель посольства, передает Reuters .

Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.