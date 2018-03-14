В Украине Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Минздрава.

По данным Министерства, с 13 марта бумажные талоны заменит форма Журнал регистрации амбулаторных пациентов, куда будет автоматически переноситься информация из записей амбулаторной карты. В Минздраве подчеркнули, что пошли на это, поскольку их просто складывали в коробки.

Также с 13 марта не будет книги записи вызовов врачей на дом - врач не должен будет отчитываться об обязательных посещениях пациента, а предоставлять только информацию о количестве обращений и количестве посещений. И у врача, и у пациента будет доступ к контактным номерам телефона друг друга и смогут связываться напрямую, чтобы вместе решать, нужен ли визит на дом.

"Приказом Министерства отменены талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. Минздрав начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по мнению Минздрава, формы первичной медицинской документации являются "морально устарелыми".

"Готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласования с процессами компьютеризации. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", - говорится в сообщении.

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