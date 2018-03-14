Мэй может в среду объявить о мерах против России в связи с делом об отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в среду объявить в парламенте о конкретных мерах, которые она намерена предпринять в отношении России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В качестве возможных шагов британская пресса называет высылку российских дипломатов, бойкот ЧМ по футболу официальными лицами, наращивание сил НАТО на границах с Россией, запрет на въезд в страну лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, отключение российских банков от системы Swift, лишение лицензии на работу в Великобритании российского телеканала RT.

Т.Мэй проведет в среду заседание комитета нацбезопасности с участием руководства силовых структур и министров, пишет Financial Times. Затем премьер, как предполагается, выступит в Палате общин парламента Великобритании, где и объявит о мерах в отношении РФ.

Ряд партнеров Великобритании заявили о солидарности с Т.Мэй.

Так, вопрос о введении новых санкций в отношении России готова рассмотреть Австралия, о чем заявила глава австралийского МИД Джулия Бишоп. Она также сказала, что "поддерживает призыв" Лондона о проведении по инциденту в Солсбери заседания СБ ООН.

С осуждением применения нервно-паралитического газа выступило правительство Испании и заявило о "солидарности" с британским кабинетом.

Президент США Дональд Трамп обсудил с Т.Мэй случай по телефону. Он "согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", говорится в официальном заявлении Белого дома.

Британские правоохранители намерены провести следствие в отношении других случаев смерти россиян на территории Великобритании.

В то же время Москва отвергла требование Великобритании дать объяснения по поводу инцидента с отравлением С.Скрипаля.