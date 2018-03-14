Оксана Шишкова выиграла бронзовую медаль

В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" между спортсменов с нарушением зрения, сообщает "Укринформ" .

Ее гидом был Виталий Казаков, отмечает украинский паралимпийский комитет.

На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхан - золотая, две серебряные и бронзовая.

В активе сборной Украины уже 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.