В пятый соревновательный день на Паралимпиаде-2018, 14 марта, Украина получила одну награду. Оксана Шишкова завоевала для национальной сборной «бронзу».

Украинская спортсменка Оксана Шишкова, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале лыжных гонок между спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, передается со ссылкой на Главком, информирует svodka.net.

Шишкова получила бронзовую награду, отстав от второго места на полторы секунды.

Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Паралимпийских играх. Сначала она завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км .

Лыжные гонки между спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:

1.Светлана Саханенко (Беларусь) — 4:29.9

2. Михайлина Лысова (НПС) — +14.1

3. Оксана Шишкова (Украина) — +15.7

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В медальном зачете стран-участниц Украина остается на третьем месте с 16 наградами (5 — золотых, 4 — серебряных, 7 — бронзовых).

Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое «золото» на Паралимпиаде-2018.

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